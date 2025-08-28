PLG》曾祥鈞回鍋勇士展現企圖心 吳永仁讚「他是最好大前鋒」

曾祥鈞。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕旅日好手曾祥鈞這季重返富邦勇士，今天他在和日本B聯盟滋賀湖泊交流賽中亮相，他表示，回到勇士一切都很熟悉，這裡就像個大家庭，而他自己的心態也變得不太一樣，「未來要更積極，在場上更努力去拼搶每一顆球，為球隊做好防守掩護等。」

曾祥鈞上季赴日挑戰，加入日本B聯盟球隊名古屋戰鷹，由於球隊數更多，有機會接觸到更多不同類型的長人、洋將，讓他獲益良多，「守到各種類型的禁區洋將，其實跟他們這樣對抗下來收穫很多，有一些可能禁區腳步很好的球員，或者是有很好投射能力的球員，防守禁區的技巧、身體碰撞都不斷提升。」

不過，交流賽首戰不敵滋賀，曾祥鈞認為，還有很多可以調整之處，「我覺得我們球隊有點沒準備好，面對這麼高強度的壓迫，但這比賽讓我們提早知道，日本球隊強度就是如此，我們接下來會打到東超，就提前去適應日本高強度的壓迫。」

對於曾祥鈞旅日後的進步，總教練吳永仁也有看見，他認為，曾祥鈞的移動能力、衝搶籃板意識都比過去更進步，防守籃板的保護也很好，「接下來我們希望加強他的進攻欲望，讓他在進攻上有更多信心。」

吳永仁對他抱有高度期許，「不管是在富邦還是在國家隊，他都是最好目前新世代最好的大前鋒，所以勢必會給他多一些上場時間，未來不管是在訓練還是真正比賽上面有很大空間。」

