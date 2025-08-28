晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》曾祥鈞回鍋勇士展現企圖心 吳永仁讚「他是最好大前鋒」

2025/08/28 21:20

曾祥鈞。（富邦勇士提供）曾祥鈞。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕旅日好手曾祥鈞這季重返富邦勇士，今天他在和日本B聯盟滋賀湖泊交流賽中亮相，他表示，回到勇士一切都很熟悉，這裡就像個大家庭，而他自己的心態也變得不太一樣，「未來要更積極，在場上更努力去拼搶每一顆球，為球隊做好防守掩護等。」

曾祥鈞上季赴日挑戰，加入日本B聯盟球隊名古屋戰鷹，由於球隊數更多，有機會接觸到更多不同類型的長人、洋將，讓他獲益良多，「守到各種類型的禁區洋將，其實跟他們這樣對抗下來收穫很多，有一些可能禁區腳步很好的球員，或者是有很好投射能力的球員，防守禁區的技巧、身體碰撞都不斷提升。」

不過，交流賽首戰不敵滋賀，曾祥鈞認為，還有很多可以調整之處，「我覺得我們球隊有點沒準備好，面對這麼高強度的壓迫，但這比賽讓我們提早知道，日本球隊強度就是如此，我們接下來會打到東超，就提前去適應日本高強度的壓迫。」

對於曾祥鈞旅日後的進步，總教練吳永仁也有看見，他認為，曾祥鈞的移動能力、衝搶籃板意識都比過去更進步，防守籃板的保護也很好，「接下來我們希望加強他的進攻欲望，讓他在進攻上有更多信心。」

吳永仁對他抱有高度期許，「不管是在富邦還是在國家隊，他都是最好目前新世代最好的大前鋒，所以勢必會給他多一些上場時間，未來不管是在訓練還是真正比賽上面有很大空間。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中