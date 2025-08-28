晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》「光害」後大逆轉樂天 兄弟拚出隊史紀錄！

2025/08/28 21:36

兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天擺出前六棒的「左打6連星」，2局下以單局5安5分攻勢KO黃子鵬，四番許基宏在7局下再敲8月首轟，終場以8：6擊敗樂天桃猿，對戰樂天球團6連勝平隊史紀錄。

羅戈首局就遇亂流，被林承飛敲出3分彈落後，即便每局都被上壘，靠二壘手岳東華3局上神接球觸殺盜壘的林立、5局上觸殺跑者再傳一壘的獨立雙殺守備，為羅戈抓到2個變相三上三下，最終仍繳出6局掉3分的優質先發，奪下本季第9勝。

面對中信排出前6棒都是左打的打線，樂天先發投手黃子鵬首局「虎虎生風」，連續解決3名打者，投出3上3下，未料2局下開局被連5名打者上壘，高宇杰突破生涯對戰黃子鵬無安打的天敵數據，對戰第27個打數的首安就是追平分安打。

即便黃子鵬解決宋晟睿和岳政華，王政順靠觸身球擠成滿壘，王威晨擊出2分打點的適時安打，率隊猛攻5分大局，同時打退黃子鵬，他僅投49球1.2局就被敲5安退場，繼去年8月2日1.1局後、生涯第2次未滿2局遭KO退場。

8月打擊低迷的許基宏，今對樂天火力甦醒，7局下對陳柏豪夯出8月首轟，一棒2分彈將比分拉大至4分差；8局下，高宇杰再敲高飛犧牲打補刀，再添1分保險。

樂天在9局上反攻，謝榮豪讓對手1出局攻佔滿壘，中信派上吳俊偉救火，被陳晨威敲出2分打點的適時安打，又暴投多掉1分，不過樂天最終仍無法逆轉，以2分差輸球。

兄弟對樂天球團奪下對戰6連勝，追平2021年的最長紀錄。若是桃猿隊史，兄弟在2003年對第一金剛曾拿過9連勝。

今在場邊出現「光害」插曲，2局上樂天進攻到一半，味全龍在中外野看台先行設定的燈光突然閃爍，比賽因此中斷約3分鐘，味全球團表示，「因配合廠商人員操作失誤，導致未開放區域燈光通電亮燈，球團已立即請廠商關閉並停止動作，造成賽事干擾誠摯致上歉意。」不過在「光害」後，中信氣勢逆轉，在2局下狂攻5分逆轉戰局，一路領先至終場。

兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

林承飛（左）敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）林承飛（左）敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）

黃子鵬（中）亂流退場。（記者陳志曲攝）黃子鵬（中）亂流退場。（記者陳志曲攝）

王威晨。（記者陳志曲攝）王威晨。（記者陳志曲攝）

高宇杰。（記者陳志曲攝）高宇杰。（記者陳志曲攝）

許基宏全壘打。（記者陳志曲攝）許基宏全壘打。（記者陳志曲攝）

許基宏全壘打。（記者陳志曲攝）許基宏全壘打。（記者陳志曲攝）

