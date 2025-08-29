兄弟大聯盟級新洋投柯威士拚旅台首勝 今日賽事預告與轉播

柯威士。（資料照，記者陳逸寬攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟3場轉播，分別是馬林魚交手大都會、洋基碰頭白襪，以及小熊對巨人的D-LIVE賽事，其中小熊要派出日本強投今永昇太登板，球迷不要錯過。

中職方面，兄弟派出大聯盟級新洋投柯威士先發，他先前已出賽2場，合計6局投球、防禦率9.00，今天挑戰來台首勝，面對味全鋼龍。

此外，富邦魔力藍交手統一布雷克，樂天波賽樂強碰台鋼後勁，3場賽事都是洋投對決，敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 馬林魚VS大都會 緯來體育

07：30 洋基VS白襪 愛爾達體育1台

10：30 小熊VS巨人 愛爾達體育2台（D-LIVE）

WNBA籃球賽

10：00 天空VS水星 緯來體育

BWF世錦賽

15：30、23：00 8強 第1場地 愛爾達體育3台

15：30、23：00 8強 第2場地 愛爾達體育2台

中職

18：30 兄弟VS味全 緯來體育、愛爾達體育2台

18：30 富邦VS統一 DAZN1、愛爾達體育4台

18：30 樂天VS台鋼 MOMOTV、愛爾達體育1台、博斯運動一台

美網

23：00 DAY6 第三輪

轉播：博斯運動一台、MOMOTV

日職

17:00 樂天@火腿 DAZN2

