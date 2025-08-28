晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》生涯樹立無數障礙 喬科維奇點出最難達成的紀錄

2025/08/28 22:36

喬科維奇。（美聯社）喬科維奇。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在網壇樹立無數障礙，他認為自己締造的所有紀錄中，在世界球王位置累積428週，可能是對後輩而言最困難的挑戰。

喬科維奇2005年在美網初登場就闖進第3輪，今在男單次輪以6：7（5：7）、6：3、6：3、6：1逆轉22歲地主好手施法達，寫下19度參賽美網都至少晉級32強的紀錄。

在這20年間，喬科維奇勇奪24座大滿貫冠軍、狂掃40座ATP千分等級大師賽冠軍、收下7座年終賽冠軍、加上去年在巴黎拿到夢寐以求的奧運金牌，另外，球王在位428週也是史上之最。

喬科維奇在晉級32強後的記者會回顧生涯時說，「關於這項運動最終極的挑戰，一直以來都有很多爭論，就我的經驗與生涯來說，我會認為有兩項，就是拿到全滿貫或金滿貫，以及長年佔據世界球王寶座。」

喬科維奇認為，四大公開賽是很多球員的目標，也需要很多力氣才能征服，但世界第一必須持續繳出頂尖表現，可能是這項運動的終極挑戰，「每天24小時關注每個細節，包括身體恢復，備戰狀況，心態上的訓練等，簡單來說就是每一件跟你這位球員有關的事，因為到頭來，你必須在場上獨自完成任務，我很幸運能取得這些成就。」

喬科維奇將在美網尋求生涯第25冠，他說，自己總是懷著雄心壯志，希望能不斷追逐新的目標與紀錄，「小時候，我的夢想是拿下溫布頓冠軍，2011年時我實現兒時夢想，同時成為世界球王，我當然對自己很滿意，但當時我只有23歲，我就想，希望我能再打個15年，我還想要有新的目標。」

喬科維奇在2011年一舉拿下澳網、溫網、美網3座大滿貫，獨缺的法網在2016年完成，「這對當時的我來說是解脫，我給自己很多壓力，身邊的人也有期待，真的做到後，最大的感覺就是解脫了，我可以繼續思考其他事情了。」

喬科維奇今年前3場大滿貫都止步4強，美網首輪申請傷停治療，今天的次輪也是花了4盤才後來居上晉級，他坦言，今天確實不在最佳狀態，也不滿意自己的表現，「但當你站到場上，總是要證明你有能力贏下比賽。」

38歲的喬科維奇是「三巨頭」中唯一仍在奮戰的成員，他說，自己仍很喜歡在場上競爭的感覺，因此能持續保有比賽的動力，「很多時候我對自己的要求很嚴格，因為希望可以一直繳出最佳表現，但顯然這是不可能的，但我還是渴望與年輕球員一較高下，不然我不會繼續比賽。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中