網球》生涯樹立無數障礙 喬科維奇點出最難達成的紀錄

〔記者盧養宣／綜合報導〕38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在網壇樹立無數障礙，他認為自己締造的所有紀錄中，在世界球王位置累積428週，可能是對後輩而言最困難的挑戰。

喬科維奇2005年在美網初登場就闖進第3輪，今在男單次輪以6：7（5：7）、6：3、6：3、6：1逆轉22歲地主好手施法達，寫下19度參賽美網都至少晉級32強的紀錄。

在這20年間，喬科維奇勇奪24座大滿貫冠軍、狂掃40座ATP千分等級大師賽冠軍、收下7座年終賽冠軍、加上去年在巴黎拿到夢寐以求的奧運金牌，另外，球王在位428週也是史上之最。

喬科維奇在晉級32強後的記者會回顧生涯時說，「關於這項運動最終極的挑戰，一直以來都有很多爭論，就我的經驗與生涯來說，我會認為有兩項，就是拿到全滿貫或金滿貫，以及長年佔據世界球王寶座。」

喬科維奇認為，四大公開賽是很多球員的目標，也需要很多力氣才能征服，但世界第一必須持續繳出頂尖表現，可能是這項運動的終極挑戰，「每天24小時關注每個細節，包括身體恢復，備戰狀況，心態上的訓練等，簡單來說就是每一件跟你這位球員有關的事，因為到頭來，你必須在場上獨自完成任務，我很幸運能取得這些成就。」

喬科維奇將在美網尋求生涯第25冠，他說，自己總是懷著雄心壯志，希望能不斷追逐新的目標與紀錄，「小時候，我的夢想是拿下溫布頓冠軍，2011年時我實現兒時夢想，同時成為世界球王，我當然對自己很滿意，但當時我只有23歲，我就想，希望我能再打個15年，我還想要有新的目標。」

喬科維奇在2011年一舉拿下澳網、溫網、美網3座大滿貫，獨缺的法網在2016年完成，「這對當時的我來說是解脫，我給自己很多壓力，身邊的人也有期待，真的做到後，最大的感覺就是解脫了，我可以繼續思考其他事情了。」

喬科維奇今年前3場大滿貫都止步4強，美網首輪申請傷停治療，今天的次輪也是花了4盤才後來居上晉級，他坦言，今天確實不在最佳狀態，也不滿意自己的表現，「但當你站到場上，總是要證明你有能力贏下比賽。」

38歲的喬科維奇是「三巨頭」中唯一仍在奮戰的成員，他說，自己仍很喜歡在場上競爭的感覺，因此能持續保有比賽的動力，「很多時候我對自己的要求很嚴格，因為希望可以一直繳出最佳表現，但顯然這是不可能的，但我還是渴望與年輕球員一較高下，不然我不會繼續比賽。」

