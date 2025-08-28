晴時多雲

體育署》新版運動設施規範 盼爭取更多國際賽事在台灣舉辦

2025/08/28 22:50

體育署副署長房瑞文在例行記者會上公布最新「運動設施規範及分級分類參考手冊」，新增霹靂舞、滑輪溜冰、衝浪等3項新興運動場館規範，盼與國際接軌。（記者林岳甫攝）體育署副署長房瑞文在例行記者會上公布最新「運動設施規範及分級分類參考手冊」，新增霹靂舞、滑輪溜冰、衝浪等3項新興運動場館規範，盼與國際接軌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕體育署今天公布最新版「運動設施規範及分級分類參考手冊」，新增霹靂舞、滑輪溜冰、衝浪等3項新興運動場館規範，累積多達42種運動種類，希望能以台灣品牌爭取更多國際賽事來台舉辦。

體育署副署長房瑞文當年還在桃園體育局時，就經常使用到參考手冊，他表示：「運動設施規範及分級分類參考手冊」從體委會時期就推出，當時僅規範16種運動項目，體育署從107年再度出版，項目增加到39種運動，是台灣舉辦賽事的場地重要指南。

房瑞文指出，今年再度更新這份參考手冊，就是希望台灣運動場館可以更符合國際規範，才能落實總統賴清德主張，以台灣品牌吸引國際賽事來台舉辦。尤其，運動部9月9日掛牌成立，期盼透過各方的努力，能有效提升國內運動場館設施的專業性，促進整體運動環境的優化與健全。

全新「運動設施規範及分級分類參考手冊」新增霹靂舞、滑輪溜冰、衝浪等3種新興運動場地設施規範，更能與國際接軌。滑輪溜冰依世界滑輪總會針對場地設施的規定，包含了賽道長度、寬度、曲線半徑、面層材質、平整度及摩擦力等最新國際規範；霹靂舞照世界運動舞蹈總會針對場地設施的規定，最新的國際規範包含比賽場地尺寸、地板材質、震動吸收率、滑動係數、燈光及顯示螢幕等規範內容。

至於國際衝浪協會最新的衝浪賽事規範，除了浪高最小必須超過0.5公尺才能開賽外，還包含標示旗幟、緩衝區（區分隔兩個比賽區域）、休息區、訓練區域、水上摩托車使用指南等內容，提供衝浪賽事主辦單位參考使用。

