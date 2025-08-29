大(土反)直美晉級美網第3輪　斯威雅蒂苦戰3盤過關

〔中央社〕美國網球公開賽女子單打第2輪賽事結果陸續出爐，本屆賽會第2種子、波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）鏖戰3盤，驚險晉級；日本名將大(土反)直美則是直落二，輕鬆闖關。

法新社與路透社報導，斯威雅蒂今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）以6比1、4比6、6比4擊敗荷蘭選手拉門斯（Suzan Lamens）。她在下一輪賽事將碰上第29種子、俄羅斯選手卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）。

斯威雅蒂2022年曾在美網封后，今年稍早才在溫網摘下第6座大滿貫金盃，被視為本屆賽事的奪冠熱門。

她賽後表示，「我覺得比賽很大程度上取決於我是否失誤…我可能在第2盤有點緊張，而對手也確實把握住機會。」

另外，曾兩度摘下美網女單冠軍的大(土反)直美，今天僅耗費70分鐘，就以6比3、6比1輕取世界排名第47的美國選手巴提斯特（Hailey Baptiste）。

大(土反)直美是本屆賽會第23種子，曾兩度奪下美網女單冠軍，今天晉級第3輪，追平她2021年捧起澳網冠軍，同時也是第4座大滿貫金盃以來，在大滿貫賽事的最佳戰績。

她在下一輪賽事將遭遇澳洲第15種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）與俄羅斯選手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）之間的勝方。1140829

