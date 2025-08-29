美網》辛納硬地大滿貫狂飆23連勝 球王衛冕者安抵32強

辛納。（美聯社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕年輕球王辛納（Jannik Sinner）以6：3、6：2、6：2輕取澳洲對手巴比倫（Alexei Popyrin），義大利頭號種子兼衛冕者2連勝，挺進2025年美國網球公開賽男單32強 。

「首輪總是和後面有所不同，很高興自己能盡其所能打好這些比賽。當你領先兩盤並破發1次時，就會盡力發揮出最好的發球水準。」辛納表示，雖然一開始和巴比倫的發球都不太好，但自己的接發球不錯，才能僅花2小時就在紐約法拉盛公園直落三奏捷，「尤其是第2發，我對今天的表現很滿意，目標是提高發球手感，至於其他方面都還行。」

坐擁大滿貫4冠的辛納，自去年澳洲公開賽起迄今，已在硬地大滿貫連贏23場， 這位「三巨頭」接班人期許挑戰成為自2008年瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）以來，第一位衛冕美網男單冠軍的球星，下個對手則為加拿大27種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。辛納還透露，已經想好要去當地幾家義大利餐廳，來滿足自己懷念家鄉味的胃口 ，「我知道這裡有些不錯的義大利餐廳，我們團隊會輪流去。紐約有很多很棒的餐廳，而且這裡的人都很友好。」

