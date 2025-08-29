棒球》逆天！鈴木一朗不畏時差轟致勝全壘打 日網友嘆：只有敬意

28日對陣履正社女子棒球隊的熱身賽中，剛回國的鈴木一朗克服時差，擊出了右外野方向全壘打。（圖擷自Youtube）

〔即時新聞/綜合報導〕日本傳奇球星鈴木一朗對培育棒球人才不遺餘力，與多名職棒退役球星共組KOBE CHIBEN（神戶智辯，音譯）草野球隊，預計將於本月31日與日本高中女子棒球明星隊舉行交流賽。28日對陣履正社女子棒球隊的熱身賽中，一朗克服時差影響，擊出了右外野方向全壘打，引發關注。

據日本《TBS體育》報導，鈴木一朗剛剛結束在美國西雅圖的緊湊行程，趕回日本，備戰31日下午1時30分（台灣時間31日中午12時30分）在名古屋巨蛋與日本高中女子棒球明星隊舉行的交流賽。屆時他將與松井秀喜、松坂大輔和松井稼頭央等知名退役球星一同亮相。

報導稱，儘管時差令鈴木一朗感到疲倦，但他仍參加了28日與日本高中名門履正社女子棒球隊的熱身賽，以「二刀流」身分登板投球並打擊，還揮出一發致勝全壘打。「這讓他（鈴木一朗）在最後一次熱身賽中得到滿滿成就感。」

現年51歲的鈴木一朗已退役超過6年，卻仍能以木棒擊出全壘打，也讓日本網友紛紛驚呼，「這傢伙還要當多久的英雄」、「對鈴木一朗真的只有敬意」、「鈴木一朗看起來如此年輕，就像一名高中棒球選手」、「想知道他為了能擊出這樣的球付出了多少努力，真是太神奇了」。

