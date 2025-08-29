晴時多雲

體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》台灣最後希望！35歲周天成逆轉西本拳太 挺進男單8強

2025/08/29 06:55

周天成。（歐新社）周天成。（歐新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕身為台灣單打最後希望，35歲的周天成今天凌晨於2025年世界羽球錦標賽再展現強大韌性，以16：21、21：15、21：13逆轉日本好手西本拳太，生涯6次躋身男單8強，再來將對決丹麥名將安童森（Anders Antonsen）。

周天成世界排名第6，本季BWF巡迴賽持續穩定發揮，年終賽積分高居第1。小天生涯世錦賽於2014、17、18、19、22年殺入8強，並在22年摘銅牌，也是台灣本土首位奪牌的男單選手，本屆榮膺第6種子，以「挑戰者」力抗群雄。

周天成之前15次交手西本拳太，雖然取得9勝6敗的優勢，但近4次交鋒都由西本帶走勝利，近一次是今年亞錦賽，西本直落二獲勝，讓小天止步32強。

周天成此次遇上西本拳太雖先丟首局，但小天第2局以13：5攻勢奠定優勢，漂亮扳回一城。進入第3局，周天成也還是掌握優勢，整局都未曾落後，最終就鏖戰58分鐘拍落難纏的西本拳太，挺進8強。

周天成預計今晚11點對決世界排名第2的安童森，兩人之前13次交手，小天有8勝5敗優勢，不過上次過招是今年印尼公開賽，安童森直落二獲勝。

