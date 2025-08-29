晴時多雲

體育 網球

美網》前球后史薇泰克驚險晉32強 力擋荷蘭最後希望反撲

2025/08/29 06:56

史薇泰克。（法新社）史薇泰克。（法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕史薇泰克（Iga Swiatek）意外苦戰3盤，才以6：1、4：6、6：4擋住荷蘭最後希望拉門絲（Suzan Lamens）的反撲，波蘭前世界球后驚險晉級2025年美國網球公開賽女單第3輪，將與俄國29種子卡林絲卡亞（Anna Kalinskaya） 爭奪16強門票。

「第三盤是重新開始。」史薇泰克錯失開賽一面倒先馳得盤優勢，次盤出現12次非受迫失誤，被適應節奏的拉門絲扳回一城，所幸戰線拖進決勝盤，第2種子回穩滅火，「你必須從頭開始，打得更精準一些。這不是場輕鬆的比賽，很高興最後我能表現積極主動。」加上拉門絲關鍵時刻出現4次雙發失誤，讓她迅速取得4：1領先，並化解頑強對手反攻氣勢，激戰2小時6分鐘出線，自WTA千分等級辛辛那提奪冠迄今，已經延續7連勝。

24歲的史薇泰克揮別低潮，今年7月溫布頓錦標賽打破長達13個月的冠軍荒後，又在紐約法拉盛公園連闖兩關，讓她期待自2022年再度美網掄元，笑擁職業生涯大滿貫第7冠。至於史薇泰克和卡林絲卡亞先前交手兩次，後者2024年杜拜4強獲勝，小史則在兩週前辛辛那提8強甜蜜復仇。

