MLB》今永昇太、韋伯強投對決！李政厚再見安助巨人橫掃小熊

李政厚敲出再見安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年季前以7年1.82億美元（約新台幣55億元）大約加盟巨人的阿德梅斯（Willy Adames），今天在對小熊一戰單場雙響砲，再加上「風之孫」李政厚9局敲出再見安打，巨人以4：3擊敗小熊，完成系列賽3戰橫掃，取得近期5連勝。

本戰巨人派出王牌韋伯（Logan Webb）先發對陣小熊日本強投今永昇太，但兩人首局都掉分，韋伯被塔克（Kyle Tucker）二壘安打與哈普（Ian Happ）的適時安打先失1分，下局今永昇太在保送德弗斯（Rafael Devers）後遭阿德梅斯2分砲狙擊。2上韋伯再遭史萬森（Dansby Swanson）陽春砲狙擊，兩隊2：2扳平。

後續兩隊強投都回穩，直到6局上半小熊一壘手布許（Michael Busch）敲出陽春砲再助小熊以3：2超前，阿德梅斯也不甘示弱，6下同樣開轟，單場雙響砲再次幫巨人以3：3追平比數。

Willy Adames goes yard for a second time this afternoon! pic.twitter.com/u6ZLEX0h3C — MLB （@MLB） August 28, 2025

韋伯今天主投7局飆7K，被打7支安打含2轟，送出7K沒有四壞保送，失掉3分優質先發，今永昇太同樣投完7局，被打5支安打含2轟，送出5K，1次四壞保送，失掉3分優質先發，兩人好投皆無關勝敗。

Shōta Imanaga, Nasty 83mph Splitter...



And K Pose. pic.twitter.com/J0EYCjzfvA — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 28, 2025

比賽在9下分出勝負，小熊推出帕倫西亞（Daniel Palencia）登板，1出局後他連續遭到施密特（Casey Schmitt）、佛羅雷斯（Wilmer Flores）敲安面臨一、二壘有人危機，下棒的李政厚抓住失投滑球敲出右外野方向安打，幫助巨人以4：3再見小熊。

