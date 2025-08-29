MLB》故事哥開轟+關鍵守備！紅襪「基、金」客場之旅創隊史首見紀錄

紅襪史托瑞今天開轟還貢獻關鍵守備。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在今天以3：2擊敗金鶯，系列賽4連戰橫掃對手，在8戰的客場之旅豪取7勝1敗，寫下隊史首見紀錄。

紅襪此次的8戰美東客場之旅，先是對洋基取得3勝1敗，隨後再以4戰橫掃金鶯，根據《Elias Sports Bureau》提到，這是紅襪史上第一次在9場以下的客場之旅拿下7勝。

今天紅襪派出王牌左投克羅切（Garrett Crochet）先發，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）首局就敲出本季第22轟先馳得點，瑞福史奈德（Rob Refsnyder）4局也貢獻一發陽春砲，不過克羅切在3下被A.傑克森（Alex Jackson）敲出陽春砲掉分，5局再被J.傑克森（Jeremiah Jackson）敲出二壘安打追平比數，今天他6局7K失2分好投無關勝敗。

紅襪在8局上半靠岡薩雷茲（Romy Gonzalez）的安打取得3：2領先。9下紅襪因為讓查普曼（Aroldis Chapman）休息改派梅茲（Steven Matz）登板關門，但他一開始就被卡爾森（Dylan Carlson）敲出二壘安打面臨危機，不過下個打席A.傑克森敲出游擊滾地球，史托瑞傳三壘抓到卡爾森形成關鍵出局數，梅茲回穩關門成功，順利幫助球隊橫掃對手。

紅襪在客場之旅取得8戰7勝後，以75勝60敗續居美聯東區第二名，落後給第一名的藍鳥3.5場勝差，在美聯外卡排名第一。

