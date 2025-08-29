羽球世錦賽》麟洋後首組！李哲輝／楊博軒扳倒世界第3闖男雙8強

李哲輝／楊博軒。（法新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕李哲輝／楊博軒今天在2025年世界羽球錦標賽，共化解對手3個賽末點，最終以22：20、15：21、23：21扳倒世界排名第3的馬來西亞強敵吳世飛／伊祖丁，成為2021年李洋／王齊麟後首組挺進世錦賽8強的台灣男雙。

李哲輝／楊博軒本季奧爾良大師賽、全英公開賽、瑞士公開賽都打進8強，只是楊博軒因手腕傷勢關係負傷上陣，兩人從新加坡公開賽、印尼公開賽、日本公開賽、中國公開賽都於32強止步，如今才在世錦賽重拾競爭力。

李哲輝／楊博軒面對今年一度高居世界第1的吳世飛／伊祖丁，首局就能跟對手較勁，且一路維持領先從未遭到超前，即使錯過20：18被追平，兩人有穩住陣腳先聲奪人。不過，去年巴黎奧運後就打出亮眼表現的吳世飛／伊祖丁，在第2局就找回狀態最多更握有19：10優勢，也扳回一城。

進入決勝局，李哲輝／楊博軒雖然大多時間取得領先，但吳世飛／伊祖丁於12：16落後打出一波7：1攻勢，也直接手握3個賽末點，台灣組合沒有因此放棄不僅連續得分化解危機，更在最後成功翻轉戰局，推倒大馬強敵，生涯首度挺進8強。

值得一提的是，台灣男雙上次在世錦賽晉級8強為2021年李洋／王齊麟，如今李哲輝／楊博軒也躋身8強，再來將對陣中國的劉毅／陳柏陽，尋求成為2018年陳宏麟／王齊麟後首組打進4強的台灣組合。

