MLB》李政厚生涯首支再見安 親揭瘋狂「逃難」原因（影音）

李政厚（中）敲出再見安打，隨後被隊友拉扯衣服壓倒在地慶祝。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕巨人南韓強打「風之孫」李政厚在今天對小熊敲出生涯首支再見安打，不過慶祝時卻出現他「逃難」後被隊友壓在地上脫衣服的有趣場景，賽後他也揭曉原因。
李政厚在2023年跟巨人簽下一張6年1.13億美元合約，不過首個賽季他只打37場比賽就報銷，今年李政厚出賽127場，打擊率2成61，wRC+106，攻擊水準在平均之上，整體的fWAR（勝利貢獻值）為2.2。
今天李政厚面對小熊帕倫西亞（Daniel Palencia）敲出右外野方向再見安打，幫助巨人橫掃對手，但賽後他卻被隊友抓住衣服後撂倒在地上，場面相當滑稽。
李政厚賽後受訪笑著解釋：「我當時試著從這些男孩手中跑走，因為休息室的水超冷，而且因為我通常都是在隊友敲再見安時上來『攻擊』他們的那個人，所以我覺得應該會有些小小的報復出現。」
Jung Hoo Lee delivers a #walkoff single! pic.twitter.com/ospdyLP5RQ— MLB （@MLB） August 28, 2025
