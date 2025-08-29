MLB》打瘋了！史瓦伯單場4響砲 海放大谷翔平寫史上罕見紀錄

史瓦伯前7局單場4響砲。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）打瘋了！在突破20打數0安打的低潮後，今天對上勇士前7局就完成單場4響砲，寫下大聯盟歷史第21次紀錄。

史瓦伯首局敲出陽春砲、4局敲出2分砲、5局敲出3分砲、7局再敲出3分砲，單場4響砲將賽季全壘打數推進到49轟，遠超大谷翔平獨居國聯全壘打王，距離大聯盟全壘打王，水手重砲羅里（Cal Raleigh）剩下1轟之差。

可惜的是，史瓦伯下一個打席面對野手登板未能把握機會，擊出軟弱飛球出局，無緣締造單場5轟神記錄。

史瓦伯寫下大聯盟史上第21次的單場4響砲，成為大聯盟史上第19人，在費城人隊隊史則是第4人，前3人分別是1896年7月13日的迪拉杭提（Ed Delahanty）、1936年7月10日的克萊恩（Chuck Klein）以及1976年4月17日的施密特（Mike Schmidt）。

4 HR TONIGHT.

49 HR IN 2025.



KYLE SCHWARBER IS UNREAL pic.twitter.com/CbBnWBqCVS — MLB （@MLB） August 29, 2025

