MLB》史瓦伯單場4響砲！費城人痛宰勇士、諾拉飆K獨居隊史第3

2025/08/29 09:45

史瓦伯單場4響砲，以49轟獨居國聯全壘打王。（法新社）史瓦伯單場4響砲，以49轟獨居國聯全壘打王。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕剛慘遭大都會橫掃的費城人，今天回主場靠著明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）寫下大聯盟第21次的單場4響砲，以19：4痛宰勇士，終結近期3連敗低潮。

史瓦伯在首局敲出陽春砲、4局敲出2分砲、5局敲出3分砲、7局再敲出3分砲，單場4響砲將賽季全壘打數推進到49轟，從原本跟大谷翔平45轟並列，直接拉開到4支差距獨居國聯全壘打王，距離大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）僅落後1轟。

史瓦伯締造大聯盟史上第21次的單場4響砲，是大聯盟史上第19人、費城人隊史第4人，費城人今天全場一共敲出7轟，除了史瓦伯外，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、明星重砲哈波（Bryce Harper）、德國外野手凱普勒（Max Kepler）3人各有1轟貢獻。

費城人明星投手諾拉（Aaron Nola）今天主投6局失4分，收下本季第3勝，本場比賽他投出4次三振，生涯在費城人投出1845K，超越左投海默斯（Cole Hamels）的1844K獨居隊史第3名，前2名分別是名人堂左投卡爾頓（Steve Carlton）的3031K與另一位名人堂右投羅伯斯（Robin Roberts）的1874K。

諾拉6局失4分奪勝，三振數獨居隊史第3名。（美聯社）諾拉6局失4分奪勝，三振數獨居隊史第3名。（美聯社）

