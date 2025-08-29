晴時多雲

MiLB》前田健太3A遭大都會10分核爆！ 加盟洋基後防禦率破7

2025/08/29 10:07

前田健太。（資料照）前田健太。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基3A日籍好手前田健太，今天先發面對大都會慘遭痛宰，只投3局就被狂敲11安失掉10分有9分自責分，吞下本季在3A第6敗，防禦率上升到6.25。

前田健太在首局就被敲出2發全壘打狂失5分，第二局也沒有回穩，再被敲出1轟失掉3分，第三局他再遭串聯安打失掉2分，狂丟10分狼狽退場。今天前田健太用74球投3局。被打11支安打含3支全壘打，失掉10分有9分自責分，送出2K沒有保送，防禦率上升到6.25。

本季前田健太在大聯盟於老虎隊出賽7場，防禦率7.88，隨後被球隊釋出後加盟小熊，在小熊3A他出賽12場都是先發，拿下3勝4敗，防禦率5.97後被釋出，加盟洋基小聯盟後，前3場表現不惡，但在今天史詩級核爆後，共4場先發拿下1勝2敗，防禦率上漲到7.11。

