高球》開局連抓3鳥！錢珮芸FM錦標賽首輪繳69桿

〔記者粘藐云/綜合報導〕總獎金410萬美元（約1.2億台幣）的LPGA FM錦標賽今天點燃戰火，台灣好手錢珮芸繳出69桿，暫時並列第19，南韓女將金世煐、美國柯普茲（Allisen Corpuz）以及英格蘭夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）以65桿並列第1。

FM錦標賽本週在麻州諾頓登場，台灣共有3名女將出賽，包含錢珮芸、徐薇淩以及程思嘉，要角逐61.5萬美元（約1880萬台幣）的冠軍獎金。

錢珮芸在兩週前的波特蘭菁英賽狀況不錯，獲得並列第13名，為本季最佳名次，上週的加拿大公開賽則拿下並列第27名。今天她在FM錦標賽開局連續3洞抓下小鳥，第7洞再進帳1博蒂，一度擠進排行榜前段班，第9洞吞下柏忌；轉場後，她在第10、12洞獵下小鳥，可惜第11、14洞都吞柏忌，最終以69桿繳卡。

徐薇淩今天抓下3鳥、吞下3柏忌以平標準桿72桿作收，暫時並列第73名，距離晉級有1桿之差，下一回合還有機會往前邁進；至於之前返台陪伴父親走完人生最後一程的程思嘉，這週收拾好心情，重新回到LPGA賽場，尚在適應比賽節奏，僅繳出79桿。

