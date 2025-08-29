晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》開局連抓3鳥！錢珮芸FM錦標賽首輪繳69桿

2025/08/29 10:16

錢珮芸。（資料照）錢珮芸。（資料照）

〔記者粘藐云/綜合報導〕總獎金410萬美元（約1.2億台幣）的LPGA FM錦標賽今天點燃戰火，台灣好手錢珮芸繳出69桿，暫時並列第19，南韓女將金世煐、美國柯普茲（Allisen Corpuz）以及英格蘭夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）以65桿並列第1。

FM錦標賽本週在麻州諾頓登場，台灣共有3名女將出賽，包含錢珮芸、徐薇淩以及程思嘉，要角逐61.5萬美元（約1880萬台幣）的冠軍獎金。

錢珮芸在兩週前的波特蘭菁英賽狀況不錯，獲得並列第13名，為本季最佳名次，上週的加拿大公開賽則拿下並列第27名。今天她在FM錦標賽開局連續3洞抓下小鳥，第7洞再進帳1博蒂，一度擠進排行榜前段班，第9洞吞下柏忌；轉場後，她在第10、12洞獵下小鳥，可惜第11、14洞都吞柏忌，最終以69桿繳卡。

徐薇淩今天抓下3鳥、吞下3柏忌以平標準桿72桿作收，暫時並列第73名，距離晉級有1桿之差，下一回合還有機會往前邁進；至於之前返台陪伴父親走完人生最後一程的程思嘉，這週收拾好心情，重新回到LPGA賽場，尚在適應比賽節奏，僅繳出79桿。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中