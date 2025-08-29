MLB》貝林傑首打席開砲！ 洋基3轟擊垮白襪斬獲5連勝（影音）

貝林傑首局開轟。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天作客白襪主場，靠著昔日MVP貝林傑（Cody Bellinger）首局開轟打出氣勢，全場3轟以10：4擊敗白襪，收下近期5連勝，持續在分區緊追藍鳥、紅襪。

貝林傑首局在賈吉（Aaron Judge）選到四壞保送後開轟，賽季第26轟取得2：0領先，2局奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）陽春砲炸裂，本季第26轟出爐，加上萊斯（Ben Rice）帶有1分打點的一壘安打將比數拉開到4：0。下個半局，沃爾普（Anthony Volpe）發生本季第18次失誤，瓦加斯（Miguel Vargas）在2出局滿壘敲出滿貫砲，兩隊4：4戰平。

MIGUEL VARGAS GRAND SLAM pic.twitter.com/YRby6kEIat — Chicago White Sox （@whitesox） August 29, 2025

5局上半洋基隊長建功，賈吉在萊斯敲安後敲出三壘方向內野安打，加上三壘手米德（Curtis Mead）傳球失誤得到1分，更慘的是白襪一壘手瓦加斯在接球時受傷被替換下場，貝林傑補上一支二壘安打，奇澤姆高飛犧牲打再添1分取得6：4領先。

8局沃爾普敲出高飛犧牲打添加1分，葛里遜（Trent Grisham）加碼2分砲，賽季第27轟將比數拉開至9：4，9上高德史密特（Paul Goldschmidt）高飛犧牲打再打1分，終場洋基以10：4大勝白襪收下5連勝。

Trent Grisham hits his 27th homer of the season pic.twitter.com/Ez0aE7DFzk — MLB （@MLB） August 29, 2025

