體育 棒球 MLB

MLB》比完全比賽還稀有！ 費城人史瓦伯單場4響砲破紀錄吐心聲

2025/08/29 11:19

史瓦伯單場4響砲。（法新社）史瓦伯單場4響砲。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天對勇士達成大聯盟史上第21次單場4響砲壯舉，賽後受訪時他也表示，這真的很酷。

史瓦伯在今天6打數4安打敲出4發全壘打，灌進9分打點改寫費城人隊史紀錄，並成為自1896年7月13日的迪拉杭提（Ed Delahanty）、1936年7月10日的克萊恩（Chuck Klein）以及1976年4月17日的施密特（Mike Schmidt）後，隊史第4位單場4響砲的球員。

史瓦伯賽季49轟創下生涯新高，目前他也是費城人隊史單季第2多全壘打的球員，僅次於2006年霍華德（Ryan Howard）的單季58轟。目前史瓦伯賽季前134場49轟，也追平霍華德該季紀錄，而他在加盟費城人前4季敲出180轟，寫下大聯盟在一支球隊前4個賽季史上第3高紀錄。

史瓦伯賽後直言，單場4響砲真的很酷，「就是剛好都配合到了，對吧？我曾說過，你可能什麼事情都做對了但還是出局，而你也可能什麼都做錯了然後還是敲安，這次就是所有事情都順利地配合好，而我逮到一些球，做出了幾個很棒的揮棒。然後結果就是這樣。」

大聯盟史上僅出現21次的單場4響砲，比完全比賽24次還要罕見，且史瓦伯在今天更與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）和柯茲（Nick Kurtz）締造大聯盟史上第一次單季3度單場4響砲的壯舉。

