NBA》談東契奇震撼交易 湖人老闆曝：他起初不快樂...

〔記者粘藐云/綜合報導〕今年球季季中湖人和獨行俠進行破天荒重磅交易，讓A.戴維斯（Anthony Davis）和東契奇（Luka Doncic）互換東家，跌破不少人眼鏡。湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）聊到這次交易話題時坦言，起初東契奇到湖人感覺不快樂，他確實也需要時間來消化這一切。

東契奇在今年季中被獨行俠送到湖人，當時引發不少球迷不滿，近期珍妮巴斯在受訪時聊到這個交易時說：「沒人知道這筆交易會發生，我是知道的，但他不知道這件事，我也從來沒見過任何一個球員來到湖人是如此不開心，但我能理解這交易有多驚人，他需要一點時間去消化這一切。」

珍妮巴斯另外還提到，其實最後一次見到布萊恩（Kobe Bryant）剛好是東契奇至湖人作客，當時布萊恩帶著女兒吉安娜（Gianna）來看球，由於吉安娜非常喜歡東契奇，把他視為偶像，讓珍妮巴斯認為，其實彼此之間有某種連結，「我當時想如果湖人如果有機會能獲得像東契奇一樣的球員，或許一切都會好轉，他確實就是這個對的人。」

雖然東契奇對於達拉斯的熱愛溢於言表，先前重返獨行俠主場時甚至難過落淚。不過，東契奇已經調整好自己，今夏決定和湖人續約，並且積極瘦身調整體態，希望能在新賽季有一番作為；而珍妮巴斯近期和湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）特地飛往歐洲為出征歐錦賽的東契奇打氣，展現對於自家球星的關心。

