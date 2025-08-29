MLB》洋基火球男羅艾西加再次整季報銷！ 下季仍有望續留

羅艾西加。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga）近期在復健賽時遭遇傷情，今天總教練布恩（Aaron Boone）表示，羅艾西加的問題是屈肌拉傷，本季無法回歸，但預計不會需要動刀，明年有望順利回歸。

羅艾西加最近幾年飽受傷病困擾，2023年動刀移除骨刺，整季只投17.2局，去年因為動內部支撐手術來修復受損的尺側副韌帶，整季只出賽3場，直到今年5月才重返賽場。本季羅艾西加為洋基出賽30場，主投29.2局送出25K，防禦率4.25，但是在8月初因為背部緊繃進入傷病名單，在8月中進行復健賽後就傳出傷情，如今確定將再次報銷。

請繼續往下閱讀...

羅艾西加在今年跟洋基簽下1+1合約，首年為450萬美元加50萬美元獎金，明年有500萬美元的球團選擇權，合約中沒有買斷金，倘若羅艾西加能夠順利回歸，那洋基有高機率會執行選擇權。

現年30歲的羅艾西加，生涯自2018年起就都效力洋基隊，在大聯盟累積19勝12敗，43次中繼成功與8次救援成功，主投249.1局，送出232K，防禦率3.54。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法