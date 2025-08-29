晴時多雲

中職》兄弟X巨人聯名活動 9/6傳奇名投齋藤雅樹開球

2025/08/29 13:13

中信兄弟將與日職讀賣巨人舉行聯名活動。（中信兄弟提供）中信兄弟將與日職讀賣巨人舉行聯名活動。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟與讀賣巨人首度舉行聯名主題日，將於9月6日至7日在洲際棒球場登場！屆時不僅有讀賣巨人啦啦隊VENUS與吉祥物GIABBIT現身，更將結合經典應援歌曲，帶來最道地的日式應援體驗，邀請球迷一同進場感受東京巨蛋的熱血應援。

此次活動特別邀請讀賣巨人啦啦隊VENUS來台演出，成立超過30年的她們，是日本職棒最具代表性的啦啦隊之一，以整齊劃一的舞蹈與充滿感染力的笑容聞名，是東京巨蛋中最具代表性的應援象徵。

值得一提的是，中信兄弟Passion Sisters日籍成員桃子曾是VENUS的隊長，將與老隊友跨國同台合作，別具意義。此外，讀賣巨人超人氣吉祥物GIABBIT也將一同現身，甚至連「GIABBIT爺爺」都將特別來到洲際，與球迷近距離互動。兩日賽前將安排啦啦隊、吉祥物見面會，比賽中也將搭配巨人軍的經典嗆司曲，讓球迷感受最原汁原味的日式應援氛圍。

9月6日主題日首戰特別邀請讀賣巨人傳奇投手齋藤雅樹擔任開球嘉賓，他以招牌的側投姿勢聞名，與桑田真澄、槙原寛己並稱巨人先發「三本柱」，在1990年代支撐起巨人投手陣，被譽為「平成的大王牌」。

齋藤雅樹至今仍保持著連續11場完投勝利的日本職棒紀錄，並曾連續兩年達成單季20勝，五度拿下中央聯盟勝投王、三度奪得防禦率王，他也是平成首位澤村賞得主，更成為史上第四位三度獲得澤村賞的傳奇投手。此次首度來台開球，勢必掀起熱烈話題。

此次聯名主視覺特別邀請中信兄弟五位球員代表—岳東華、岳政華、張仁瑋、黃韋盛、鄭浩均與 Passion Sisters 桃子共同拍攝，球員與啦啦隊員一同換上帥氣的聯名球衣，展現新風與進化的氣勢，整體視覺設計靈感取材自讀賣巨人出場動畫及形象，搭配霓虹燈光營造時尚、未來感氛圍，展現巨人軍帥氣風格。除了聯名球衣外，球團也將推出一系列聯名商品，讓球迷能收藏這場跨國合作熱血回憶。

9/6（六）-9/7（日）開賽時間為下午17:05，13:50至14:20開放「2025中信兄弟FANS CLUB季票、猛象、艾樂粉、親子象會員」優先進場，14:00全面開放進場，內野熱區入場球迷將可以獲得「巨人聯名應援緹花毛巾」兩天不同款，將巨人與兄弟的氣勢完美融合，內野全區入場球迷可領取限量贈品「聯名LOGO應援小掛旗」，共六款隨機領取，帥氣與魅力一次收藏。

