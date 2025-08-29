晴時多雲

新北教育局修正淡水沙崙棒壘球場收費標準 8小時場租可望砍半

2025/08/29 13:47

新北市淡水沙崙文中四棒壘球場過去合併場地費與清潔費，8小時使用最高達1萬3000元，導致場地閒置，教育局確認將修訂《新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準》，增列「簡易棒壘球場」項目，預計每小時500元。（記者羅國嘉攝）新北市淡水沙崙文中四棒壘球場過去合併場地費與清潔費，8小時使用最高達1萬3000元，導致場地閒置，教育局確認將修訂《新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準》，增列「簡易棒壘球場」項目，預計每小時500元。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水沙崙文中四棒壘球場過去合併場地費與清潔費，8小時使用最高達1萬3000元，導致場地閒置。議員鄭宇恩積極爭取後，教育局確認將修訂《新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準》，增列「簡易棒壘球場」項目，預計每小時500元（原套用「正規棒壘球場」每小時1000元），學生團體與公益用途仍可享半價優惠，將有效降低使用門檻，擴大基層棒球運動參與。

鄭宇恩指出，沙崙棒壘球場升格前原就屬於鎮公所興建的社區球場，設施陽春但便利性高，卻因收費過高，球友被迫轉往其他行政區，場地幾乎閒置。此次修正將收費回歸場地本質，價格更親民，有助青少年與社區球隊使用。以8小時計算，場地費將由8000元降至4000元，學生或公益團體最低僅需2000元，實質減輕基層球隊及親子球聚負擔；並將明確增列「簡易棒壘球場」並增列每小時500元的級距。

教育局回應，沙崙文中四棒壘球場自2024年8月由淡水國中代管，依現行收費標準辦理，符合「使用者付費」精神。標準實施逾一年，已彙整各界意見，修正草案將增列「簡易棒壘球場」並提供更親民收費，同時保留公益使用學生團體申請半價優惠的彈性。

