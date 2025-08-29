MLB》投手大谷翔平即將回歸完全體！ 專家點出關鍵變化（影音）

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平昨天先發5局飆出9次三振奪勝，投出傷癒回歸後最多局數與最多次三振，而數據專家也注意大谷翔平本場比賽出現的一個關鍵變化，對比大谷翔平賽後言論，可見他已逐漸往完全體邁進。

數據專家艾德勒（David Adler）指出，大谷翔平本季一共先發11場，前10場比賽他投出15顆指叉球，但完全沒有對右打投過，但昨天對紅人一戰，他投出的指叉球11顆中有6顆是對右打投出。「他還沒辦法把指叉球控制得很好，但至少他已經在丟了。」隨後艾德勒也貼出該場比賽最好的指叉球影片。

Ohtani in his first 10 starts: Zero splitters thrown to RHB （all 15 thrown to LHB）



Ohtani yesterday: 6 of 11 splitters thrown to RHB



He's still not really commanding it but at least he's throwing it. Best one of the game pic.twitter.com/gBLiDA2bw7 — David Adler （@_dadler） August 28, 2025

昨天大谷翔平賽後受訪時曾表示，上場投完後想說一定要試試看投曲球與指叉球，雖然有好有壞，但能投到5局算是很不錯了。

大谷翔平的指叉球過去是他最招牌的變化球種，這顆曾在2018年製造56%揮空率的絕殺武器，2023年賽季幾乎被棄用（5.8%使用率）。今年大谷翔平改用一顆縱向位移巨大的快速滑球，用該球種製造高達51.3%的揮空率，成為最新三振利器。

