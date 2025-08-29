晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

東園少棒美西慶功圈粉 勝利故事鼓舞亞裔小朋友逐夢

2025/08/29 14:58

東園國小在威廉波特世界少棒賽奪冠，鼓舞了許多美國台裔、亞裔孩子。（資料照）東園國小在威廉波特世界少棒賽奪冠，鼓舞了許多美國台裔、亞裔孩子。（資料照）

〔中央社〕東園國小在威廉波特世界少棒賽奪冠，鼓舞了許多美國台裔、亞裔孩子。美西台僑今天為少棒隊舉辦慶功宴，現場宛如粉絲見面簽名會；不少在美國成長、熱愛棒球的小粉絲受訪說，為自己台灣血統感到驕傲。

返台前夕，東園國小少棒隊今天晚間抵達加州矽谷大城古柏迪諾（Cupertino）的段純貞牛肉麵館，參加美西台僑慶功宴，不少爸媽帶著平日愛打棒球的兒子、女兒，一起舉著國旗及印有歡迎世界冠軍的標語在現場等待，少棒隊一下車旋即獲得熱情掌聲。

「我想問他們是怎麼熱身的，比賽前的日常準備是什麼」，爺爺奶奶來自台灣的趙仲康說，棒球就跟生命中的另一半一樣重要，「沒有棒球，我不會像現在一樣快樂」。他覺得東園國小少棒隊表現很棒，投手林晉擇球速很快，令他非常羨慕。

另一位男孩黃榮山告訴記者，他特地來恭喜台灣的少棒隊贏得世界少棒賽總冠軍，台灣經過很長時間再次獲得這項榮耀，「我有台灣血統，我為他們感到非常興奮。」

黃榮山說，東園國小少棒隊表現精彩，有非常好的防守、非常出色的打擊，這是他們能以7比0擊敗對手的原因，「當他（林晉擇）投球的時候，真的投得很好，他完全壓制了對手，希望我也能這樣。」黃榮山希望明年能實現打少棒賽的夢想。

「這對我來說是個很大的夢想，的確需要非常努力。」黃榮山表示，長大後希望參加大學棒球隊，接著打進職業棒球隊，一直享受打球的樂趣。

一旁的阮俊偉說，台灣在29年後再次贏得威廉波特世界少棒賽總冠軍「真的太酷了」；他今天與家人一起來到這邊，很想見到欣賞的少棒隊球員。

東園國小代表台灣奪得今年威廉波特世界少棒賽總冠軍，深深鼓舞著1萬多公里外的美國亞裔小朋友，他們許多人平日就愛打棒球，甚至把「威廉波特」視為一個夢想。

現場宛如偶像見面簽名會，教練們忙著幫大僑胞簽名、小將們則被小僑胞們團團包圍，林晉擇在總冠軍賽上飆出132公里火球，令不少愛打棒球的舊金山灣區男孩崇拜不已，私下都在詢問爸媽為什麼台灣小將能丟出「怪物球」。

東園國小少棒隊秉持一路謙遜有禮的精神，一一幫大小球迷簽名，當場圈粉無數，也牽起了台美兩地小朋友的情誼。

