道奇拚5連勝、兄弟1指林暉盛本季一軍初登板 今日賽事預告與轉播

道奇今起將在主場與響尾蛇展開3連戰，首戰道奇推出塞揚強投史奈爾（Blake Snell），響尾蛇推出右投加倫（Zac Gallen）。目前處於4連勝、暫居國西龍頭的道奇，要力拚5連勝。

美聯東區藍鳥今起將在主場與國聯中區龍頭釀酒人展開3連戰，首戰藍鳥推出近期傷癒歸隊的強投畢伯（Shane Bieber），迎戰以15勝獨居大聯盟勝投王的釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）。

中職今天有3場比賽，味全龍在大巨蛋面對中信兄弟，味全推出伍鐸先發，兄弟推出2023年首輪指名的林暉盛先發，這是林暉盛本季初登板；統一獅在新莊球場面對富邦悍將，獅隊派出洋投奧德銳，面對悍將本土投手陳仕朋；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對樂天桃猿，台鋼派出洋投那瑪夏，迎戰桃猿洋投威能帝。

另外還有2025世界羽球錦標賽、2025美國網球公開賽，敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 釀酒人 VS 藍鳥 緯來體育

07：00 馬林魚 VS 大都會 愛爾達體育1台

07：35 洋基 VS 白襪 愛爾達體育2台

10：00 響尾蛇 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13：00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN１

BWF世錦賽



15：30 四強 （上）

23：00 四強 （下）

轉播：博斯運動一台、愛爾達體育3台

中職

16：00 樂天桃猿 VS 台鋼雄鷹 MOMO TV、博斯運動一台、愛爾達體育1台

16：00 富邦悍將 VS 統一獅 DAZN１、愛爾達體育4台

17：00 中信兄弟 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

F1

20：45 荷蘭站 排位賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

英超

21：50 曼聯 VS 伯恩利 第3輪 愛爾達體育2台

美網

07：00 第六日賽事

23：00 第七日賽事

轉播：博斯運動一台、MOMO TV

