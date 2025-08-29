晴時多雲

NBA》快艇球星雷納德抵台 將與尼克明星中鋒湯斯合體參加表演賽

2025/08/29 16:08

快艇球星雷納德29日下午抵台，在桃園機場受到球迷熱烈歡迎。（記者劉信德攝）快艇球星雷納德29日下午抵台，在桃園機場受到球迷熱烈歡迎。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德／桃園機場報導〕NBA大咖球星、快艇的雷納德（Kawhi Leonard）29日下午搭機抵台，在桃園機場受到球迷熱烈歡迎。這是雷納德首度訪台，預計將與NBA尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）共同參與2025桃園珍珠海岸國際音樂節，以及由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的活動。

快艇球星雷納德曾6度入選全明星賽，並兩度獲得NBA總冠軍賽最有價值球員，此次與尼克明星中鋒湯斯一同透過表演賽大秀球技，精彩可期。

