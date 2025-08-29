MLB》上季摘金手套、生涯335轟的強打桑塔納 如今遭守護者釋出

桑塔納。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，守護者今天宣布釋出生涯335轟的強打桑塔納（Carlos Santana），讓這位39歲老將可以成為其他球隊補強打線的選項。

桑塔納去年季後以1年1200萬美元合約，加盟守護者，這是他生涯第三度重返守護者與其前身印地安人。

請繼續往下閱讀...

本季桑塔納出賽116場，交出11轟、52分打點，打擊率2成25上壘率3成16，長打率3成33，整體攻擊指數（OPS）為0.649，另有7次盜壘成功。桑塔納曾在2019年入選明星賽，該年也獲得銀棒獎；桑塔納去年在雙城隊時期榮獲生涯首座的一壘金手套。

生涯在大聯盟有16個賽季的桑塔納，其中有11年效力守護者，還待過皇家隊、費城人、雙城、海盜、水手、釀酒人等球隊。桑塔納累積335轟、1107支安打、1134分打點，平均打擊率2成41。

守護者隊本季戰績為66勝66敗排美聯中區第三，勝率5成，與美聯中區龍頭老虎隊10.5場勝差。守護者隊與美聯外卡第三的水手有5場勝差，要闖進季後賽的難度不小。

桑塔納近期上場機會也減少，他的上場空間被守護者25歲一壘手曼扎多（Kyle Manzardo）和23歲一壘手凱福斯（C.J. Kayfus）瓜分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法