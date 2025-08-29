中職》台鋼今年選秀7名新人全簽約 狀元韋宏亮簽約金570萬、月薪9.5萬元

台鋼雄鷹完成今年選秀新人簽約。（台鋼提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，選秀狀元韋宏亮率先在7月23日完成簽約以及加盟儀式，另外6名選手也全數完成簽約，成為台鋼雄鷹生力軍，7位新人簽約內容如下：

選秀狀元韋宏亮，背號52號，7月23日完成簽約，並在澄清湖球場舉辦加盟儀式，簽約金570萬元、月薪9.5萬元；第二輪指名內野手朱盟背號00號，簽約金480萬元、月薪8萬元；第三輪指名投手邱立璿背號48號，簽約金370萬元、月薪8萬元；第四輪指名投手林建宏背號60號，簽約金310萬元、月薪9萬元；第五輪指名捕手顏采丞背號70號，簽約金240萬元、月薪9萬元；第六輪指名外野手張豈豪背號49號，簽約金190萬元、月薪9萬元；第七輪指名投手許承恩背號47號，簽約金100萬元、月薪8萬元。

韋宏亮於7月23日加盟，報到後即隨隊一軍，並於8月28日迎接二軍初登板，先發1局用15球，其中12顆好球，讓對手3上3下，包含兩次奪三振，職棒生涯有好的開始。

