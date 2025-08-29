晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼今年選秀7名新人全簽約 狀元韋宏亮簽約金570萬、月薪9.5萬元

2025/08/29 17:19

台鋼雄鷹完成今年選秀新人簽約。（台鋼提供）台鋼雄鷹完成今年選秀新人簽約。（台鋼提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，選秀狀元韋宏亮率先在7月23日完成簽約以及加盟儀式，另外6名選手也全數完成簽約，成為台鋼雄鷹生力軍，7位新人簽約內容如下：

選秀狀元韋宏亮，背號52號，7月23日完成簽約，並在澄清湖球場舉辦加盟儀式，簽約金570萬元、月薪9.5萬元；第二輪指名內野手朱盟背號00號，簽約金480萬元、月薪8萬元；第三輪指名投手邱立璿背號48號，簽約金370萬元、月薪8萬元；第四輪指名投手林建宏背號60號，簽約金310萬元、月薪9萬元；第五輪指名捕手顏采丞背號70號，簽約金240萬元、月薪9萬元；第六輪指名外野手張豈豪背號49號，簽約金190萬元、月薪9萬元；第七輪指名投手許承恩背號47號，簽約金100萬元、月薪8萬元。

韋宏亮於7月23日加盟，報到後即隨隊一軍，並於8月28日迎接二軍初登板，先發1局用15球，其中12顆好球，讓對手3上3下，包含兩次奪三振，職棒生涯有好的開始。

台鋼雄鷹完成今年選秀新人簽約。（台鋼提供）台鋼雄鷹完成今年選秀新人簽約。（台鋼提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中