晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全龍公布新秀簽約金 林鴻祥體檢未過無緣加盟

2025/08/29 17:20

味全龍公布新秀簽約加盟。（味全龍提供）味全龍公布新秀簽約加盟。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今日宣布完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式加盟龍隊，另延攬兩位自主培訓選手加入體系，為下半季及未來戰力注入新血。

首輪指名投手黃暐傑，以月薪50萬元、合約年限1.5年的條件加盟，展現球團對其實力的高度重視與期待。黃暐傑已於二軍賽場出賽3場，將成為龍隊未來投手戰力的重要一環。

第二輪來自西苑高中，內野手吳承皓，現正備戰U18世界盃，以簽約金430萬元、激勵獎金50萬元，合約總值480萬元，合約年限2.5年完成加盟。吳承皓守備靈活，打擊穩定性高，是高中時期備受矚目的潛力新秀。

第三輪選進來自三民高中的投手林紘維，簽約金320萬元、激勵獎金50萬元，合約總值370萬元，合約年限2.5年；第四輪則是去年選秀失利，進桃園市成棒隊磨練一年後的投手何宗旂，以簽約金250萬元、激勵獎金50萬元，合約總值300萬元，合約年限2.5年加盟味全龍，兩人均具備紮實基本功與發展潛力，球團期待他們在能穩定成長。

第五輪選進穀保家商的外野手崔聖允，簽約金190萬元、激勵獎金35萬元，合約總值225萬元；第六輪選入高苑工商的投手林軒宇，簽約金150萬元、激勵獎金50萬元，合約總值200萬元；第七輪補進另一位外野手傅鈞致，來自鶯歌工商，簽約金85萬元、激勵獎金45萬元，合約總值130萬元。

第八輪指名的投手林鴻祥，體檢程序未通過，無法與之簽約，球團祝福其日後有更好發展。除選秀指名球員外，味全龍隊延攬兩位自主培訓選手加入，分別為投手吳東霖及外野手潘信安，透過投入球隊訓練後，為球隊提供更多潛力戰力。

味全龍領隊丁仲緯表示：「非常歡迎新秀們加入龍隊大家庭，球團給予完善的訓練環境與發展空間，期待他們展現企圖心、不斷強化自身能力，同時，也期盼每位選手能具備職業球員應有的自律與自省，早日站上職棒一軍舞台，為龍隊創造更多榮耀。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中