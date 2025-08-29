羽球世錦賽》20歲賴浩俊為加拿大摘史上首面獎牌「我真的很緊張！」

加拿大20歲華裔小將賴浩俊。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界羽球錦標賽，加拿大20歲華裔小將賴浩俊今天以22比20、21比19，直落二擊敗世界男單第9、2021年冠軍新加坡名將駱建佑，驚奇闖進4強，確定至少拿到銅牌，也將是加拿大史上首面世錦賽獎牌。

對於這次世錦賽的驚奇之旅，根據《BWF》官網報導，賴浩俊表示，「太不可置信了，我還很震驚，但我真的很開心，也非常感謝所有支持我的支持者、教練們、以及家人們。」

請繼續往下閱讀...

「我覺得從這個夏天、從之前的比賽中獲得很多信心，作為不被看好的一方感覺很好，面對種子選手我沒有太多壓力，所以我只是盡力而為。」賴浩俊說。

加拿大20歲華裔小將賴浩俊。（歐新社）

賴浩俊成為第一位在世錦賽獲得獎牌的加拿人，他表示，「我嘗試不要想太多，我知道自己有機會，但我就是上場並盡自己的全力。」

賴浩俊說，「要控制情緒真的很難，我想自己在第2局領先幾分時，他加快節奏並反擊，我真的非常、非常緊張，直到比分到19比17或19比18，非常接近。所以我努力保持冷靜，盡量不要表現出太多情緒。」

輸球的駱建佑也讚賞賴浩俊的表現，「我覺得他最近的表現真的很好，即使在這屆賽事，他的狀態也很好，當然要給他讚賞。」

近期受到腸胃感染影響的駱建佑坦言，「老實說，我到這裡時根本沒有做好準備，但我其實對自己感到滿意，因為我能突破極限繼續比賽，因為在比賽前我的身體狀況很差，昨天我也不知道怎麼贏球的，所以我也對自己感到高興。但當然，沒人在乎你生病或是傷勢多嚴重，你只需要戰鬥，我全力以赴，把一切投入比賽中。」

新加坡名將駱建佑。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法