中職》為何推林暉盛先發？ 平野反問媒體「不然二軍還有誰可以投？」

中信兄弟投手林暉盛。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟左投魏碩成飽受頭痛所苦，昨天下二軍休養，他透露，就醫但找不出原因，人生第一次這樣子，希望能趕快康復。

魏碩成缺陣，先發輪值空缺將由林暉盛頂替，明天林暉盛將在大巨蛋龍象戰擔任先發投手，這也是本季個人初登板，今年他在二軍出賽29場只有2場先發，戰績2勝3敗8次中繼成功，防禦率4.17，36.2局投球出現24次四死球。

兄弟總教練平野惠一表示，昨天魏碩成下二軍，明天會拉林暉盛上來，這是他的機會。兄弟投手教練王建民認為，林暉盛狀況不錯，明天先發最多投80球左右。

當媒體提問，本季林暉盛在二軍以中繼為主，為什麼明天一軍由他先發？平野惠一說，「不然二軍還有誰可以投？」隨後他反問媒體，「有沒有推薦的人選？」記者認真思考後認為此題無解，賽前採訪畫下句點。

今天賽前林暉盛以專心備戰婉拒媒體採訪，平野惠一表示，等明天林暉盛投完，大家就狂問他，盡量問。

