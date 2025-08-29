中職》韋宏亮二軍開箱 橫田久則：希望看到他對左打

台鋼投手韋宏亮。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台鋼雄鷹昨天讓今年選秀狀元韋宏亮在二軍開箱，對富邦悍將二軍先發1局演出3上3下，最快球速測得148公里，投手教練橫田久則認為，因為只有1場，還不是很了解他的狀況，後續的計畫或安排也要再跟總教練討論。

橫田指出，韋宏亮雖然連續壓制3名打者，還投出2次三振，但是好球與壞球的差別比較明顯，在嘉義市球場測得最快球速147、148公里，實際上可能有1、2公里的偏差，最快球速應在144、145公里左右，還是要再觀察一下。

橫田認為，富邦二軍排出的前3棒剛好都是右打，台鋼希望看到韋宏亮對左打的壓制情形，「他對右打的內角，都能確實壓迫，如果連二軍都丟不出來，在一軍就很難使用，這點他有確實做到，我們希望看到，他對左打的內角能否確實執行。」

韋宏亮該役用15球投1局，橫田表示，韋宏亮如果上來一軍，也是負責投短局數，目前對他的體力狀態不是很篤定，不會讓他刻意逞強，就算再讓他在二軍出賽，投球局數也不會拉長，「畢竟上來一軍以後，每天在牛棚準備也很耗體力，這在業餘是無法體會的。」

張誠恩本季貢獻15次中繼成功，自7月28日下二軍後只出賽2場，橫田表示，張誠恩原本預計昨天要投，後來沒有機會上場，雖有聽說狀況變好，但還不是很確定，即便一軍確實需要他的戰力，如果是不上不下的回來，對球隊沒有幫助，下二軍前只希望他回到原本的狀態，沒有特別要求他練新的球種。

