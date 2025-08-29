晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》韋宏亮二軍開箱 橫田久則：希望看到他對左打

2025/08/29 18:20

台鋼投手韋宏亮。（資料照，記者王藝菘攝）台鋼投手韋宏亮。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台鋼雄鷹昨天讓今年選秀狀元韋宏亮在二軍開箱，對富邦悍將二軍先發1局演出3上3下，最快球速測得148公里，投手教練橫田久則認為，因為只有1場，還不是很了解他的狀況，後續的計畫或安排也要再跟總教練討論。

橫田指出，韋宏亮雖然連續壓制3名打者，還投出2次三振，但是好球與壞球的差別比較明顯，在嘉義市球場測得最快球速147、148公里，實際上可能有1、2公里的偏差，最快球速應在144、145公里左右，還是要再觀察一下。

橫田認為，富邦二軍排出的前3棒剛好都是右打，台鋼希望看到韋宏亮對左打的壓制情形，「他對右打的內角，都能確實壓迫，如果連二軍都丟不出來，在一軍就很難使用，這點他有確實做到，我們希望看到，他對左打的內角能否確實執行。」

韋宏亮該役用15球投1局，橫田表示，韋宏亮如果上來一軍，也是負責投短局數，目前對他的體力狀態不是很篤定，不會讓他刻意逞強，就算再讓他在二軍出賽，投球局數也不會拉長，「畢竟上來一軍以後，每天在牛棚準備也很耗體力，這在業餘是無法體會的。」

張誠恩本季貢獻15次中繼成功，自7月28日下二軍後只出賽2場，橫田表示，張誠恩原本預計昨天要投，後來沒有機會上場，雖有聽說狀況變好，但還不是很確定，即便一軍確實需要他的戰力，如果是不上不下的回來，對球隊沒有幫助，下二軍前只希望他回到原本的狀態，沒有特別要求他練新的球種。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中