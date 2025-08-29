中職》台灣業餘1處令人感到壓力 富邦日投鈴木駿輔老實說

富邦悍將鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕日籍投手鈴木駿輔在8月27日富邦悍將初登板6局掉1分，獲得總教練陳金鋒讚賞表現很好，無論是控球、變化球和速差都做得不錯，而在業餘不適應的鈴木駿輔苦盡甘來，在富邦有個好的開始。

對台鋼雄鷹先發當天，鈴木駿輔在全越運動棒球隊的前隊友也有到現場。去年被樂天註銷後轉戰全越，鈴木駿輔花不少時間適應新環境，甚至因此感到壓力，他說，「多虧這些隊友陪我走過來，很感謝他們那時幫助我。」

鈴木駿輔舉例，像是在樂天時是一個人住一間，業餘則是住宿舍，雖然房間也是一人一間，但有些公共空間要共用，洗臉和刷牙都有隊友，要花時間適應，另外在業餘的練習部分，比起交給選手去規劃，有不少課表是被球隊說要去做的，跟自己的感覺有點不同，「一開始讓我感到有點壓力。」

在富邦缺乏投手的情況下，鈴木駿輔把握重返職棒的機會，更在對上台鋼雄鷹隊的比賽中，對上有日職經驗的吳念庭。他直言，日職是他的夢想，雖然還沒達成，但能對決有日職經驗的吳念庭，他是用100%想展現自己實力的心情去對決。

富邦初登板跟戴培峰搭配，鈴木駿輔也直言畢竟是世界12強的國家隊鐵捕，能跟他搭配很光榮，彼此也都會討論哪個地方沒做好，給我建議，「雖然是第1次搭配，我們的完成度和契合度蠻高的。」

