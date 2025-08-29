晴時多雲

體育 網球

美網》奧斯塔彭科涉種族歧視被炎上！大坂直美等球星砲轟

2025/08/29 19:07

奧絲塔朋科（左）輸球後怒嗆地主湯森。（資料照，法新社）奧絲塔朋科（左）輸球後怒嗆地主湯森。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在2025年美國網球公開賽女單次輪爆冷不敵地主湯森（Taylor Townsend），賽後兩人網前發生口角衝突，「O妹」罵人言論還引發種族歧視爭議，大坂直美等球星都加入戰局猛烈砲轟。

奧絲塔朋科輸球後告訴湯森，出現幸運擦網球必須向對手致意，但湯森認為不需要這麼做，氣得「O妹」當眾不斷痛批：「妳沒受過教育！」美籍非裔女雙球后不甘示弱反擊：「妳應該學習如何接受失敗。」面子與裡子雙輸的「O妹」飽受球迷圍剿，只能在IG澄清：「哇，我收到多少條罵我是種族主義者的訊息。這輩子從未種族歧視，我尊重世界上所有國家的人，對我來說，你來自哪裡並不重要。」

日美混血的大坂直美，父親為海地非裔，她公開譴責奧斯塔彭科說法，「真的很糟糕，我不知道她是否了解美國歷史，這是你在白人佔多數的運動中，對於黑人球員說過最糟糕的話。我了解湯森，知道她有多努力和多聰明，絕對不是沒受過教育的人。」湯森的混雙搭檔、東道主男單第6種子謝爾頓（Ben Shelton）也表態，「這種言論令人震驚，而且針對一個在紐約的美國人說這些，可不是什麼明智之舉，太瘋狂了，簡直是瘋話。」

湯森不認為奧斯塔彭科是種族主義者，但罵別人沒受教育就是種羞辱，「我很堅強。身為一位黑人女性，能夠站出來代表自己以及我們的文化，我感到非常自豪。」

