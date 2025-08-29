TPBL》國內知名裁判于容「不續聘」 新球季剩19位裁判

于容（中）。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新球季緊鑼密鼓籌備，如今有3位裁判不續聘，當中包括知名裁判于容，TPBL新賽季將以19位裁判，輪番上陣吹判整季賽事。

TPBL去年成立後共網羅22位裁判，包括首位專職裁判葉俊宏。上季7隊各打完36場例行賽及季後賽，回顧整季多次發生球隊教練，直接在賽後記者會抱怨裁判，凸顯聯盟需要重視裁判的培養，尋求吹判的一致性。

于容曾是國際裁判，執法過FIBA世界盃、東京奧運等國際賽，上季總冠軍賽執法3場，意外在不續聘名單中。另外，過去有國際裁判資歷的女裁判叢秀卉、藍偉雄也不續聘，聯盟存活下來的19位裁判，清一色為男裁判，女裁判可能缺席新球季。

TPBL表示，有意將于容、叢秀卉、藍偉雄改任技術委員，希望藉由他們的專業於臨場提供意見等。不過，于容等人是否接受新職務安排，尚未確定。

另外，TPBL專職裁判僅1位，新球季有無擴編打算？據了解，聯盟原有意繼續找專職裁判，因對新任專職裁判人選無法凝聚共識，新球季將調整作法，根據上季所有裁判執法結果，評選數位中生代裁判做為「重點培訓」裁判。

