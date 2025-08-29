中職》墨西哥聯盟防禦率大爆炸 龍隊新洋投鎛銳有苦難言

味全龍新洋投鎛銳。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職831洋將大限將至，味全龍敲定4名洋投鋼龍、艾璞樂、龍聖和鎛銳（Manny Barreda），割捨鑀龍，其中新洋投鎛銳都還沒在一軍亮相就確定留用，本季他在二軍出賽1場投3局無失分。

10月將滿37歲的鎛銳是右投，今年他在墨西哥聯盟出賽19場其中18場先發，戰績7勝4敗，防禦率6.22、每局被上壘率1.50，帳面數據並不理想。

鎛銳表示，今年墨西哥聯盟有個現象是投手防禦率特別高，聽說球比較彈，不少球場地處高海拔也有影響，當然強打者也不少，他有發現投手即使球技再好，還是有很多打者打擊率超過3成，甚至還有4成的打者。

墨西哥聯盟的糟糕成績，鎛銳認為並不能顯示出真正實力，他說，由於不少球場地處高海拔，所以投手變化球就沒辦法投得那麼犀利，很多投手剛加入墨西哥聯盟都會自我懷疑，覺得是不是自己的變化球位移軌跡比較小，「我有觀察到富藍戈過去在墨西哥聯盟無法投出好成績，來到中職卻可以大殺四方，就是受到墨聯各方面環境影響。」

鎛銳指出，中職打者擊球點很確實，他剛進職棒是靠球速和尾勁生存的，隨著年紀漸長，現在控球變得更準了，有辦法用更多方法解決打者，來到中職若有機會登板投球，他會盡量破壞打者節奏抓下出局數。

鎛銳曾在2021年短暫上過大連盟，他說，在龍隊提出這一份合約之前，其實他就有跟經紀人談過，是否把亞洲或台灣職棒當作生涯的下一步，他和魔神樂、柯威士是同一家經紀公司，之前也和兩人討論過，「我打過美職、墨西哥聯盟和冬季聯盟，甚至也有奧運和經典賽的經驗，如果亞洲市場為我而開，我會毫不考慮地加入，當收到味全龍合約就立即點頭答應。」

來台已有一段時間，今天鎛銳一軍隨隊，他說，墨西哥聯盟賽季結束沒多久他就來到台灣，期間仍持續訓練，在二軍也有出賽，如果球隊需要他，一定做好準備出賽。

