日職》傷癒歸隊的宋家豪本季一軍初登板失1分 樂天遭火腿完封

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天傷癒歸隊，並在客場登板面對日本火腿，宋家豪後援1局失1分。樂天最後以0比5遭到完封。而火腿隊本季前117場拿到70勝44敗3和暫居太平洋聯盟第二，今年勝率確定至少五成，火腿與洋聯龍頭軟銀鷹有1場勝差。

宋家豪今年2月接受右膝外側半月板縫合手術，他在8月重返投手丘、並投兩場二軍賽，共投1.1局失2分、防禦率6.75，今天就重返一軍。

宋家豪此戰在第7局登板，一上來被火腿快腿五十幡亮汰敲三壘安打，宋家豪先讓火腿打者水野達稀敲二壘滾地球出局，接著被火腿球星水谷瞬敲高飛犧牲打失掉1分。宋家豪用5球三振火腿打者石井一成，完成投球工作。

總計宋家豪後援1局用13球，被敲1安失1分，賞1次三振，最快丟到146公里，賽後防禦率為9。

火腿球星北山亘基主投7局用120球，被敲6安，賞9次三振、丟2次保送，摘本季第8勝，賽後防禦率為1.60。火腿全場有8安，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）有一發兩分砲，水谷瞬貢獻1安2打點。

樂天先發投手莊司康誠主投6局失4分，吞本季首敗。樂天以54勝59敗2和排太平洋聯盟第四。

