中職》慘不忍睹！柯威士先發1.2局痛失8分 831大限恐領機票

2025/08/29 19:57

中信兄弟先發投手柯威士。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手柯威士。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟洋投柯威士真的好慘！今天他對味全龍先發只撐1.2局就慘遭KO退場，被敲出8支安打另有2次保送狂失8分其中7分責失，累計防禦率高達15.26，每局被上壘率3.26，表現慘不忍睹。

柯威士具大聯盟和韓職資歷，今年季中遭韓職KT巫師解約後轉戰兄弟，他在8月16日初登板對富邦悍將先發，投2.1局被敲7安失5分都是責失，23日對台鋼雄鷹先發3.2局被敲4安另有3次四壞保送，失3分其中1分責失，兩場出賽都無關勝敗。

今天柯威士在大巨蛋對龍隊先發表現全面崩盤，先發1.2局就用了61球，其中38顆好球，被敲出8安另有2次保送，完全壓不住陣腳，隨後由謝榮豪接替投球依舊壓不陣腳，柯威士失8分其中7分責失，累計防禦率暴漲至15.26，完全無法壓制中職打者。

中職831洋將大限逼近，兄弟手握5名洋投，羅戈、黃博多、李博登表現穩定應該會獲得留用，最後一個名額將從柯威士和韋禮加2選1，韋禮加尚未在一軍亮相，柯威士連3場先發都大爆炸，最終恐領機票。

