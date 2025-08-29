晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》慘！36年史上第1次 富邦悍將確定連續6年「借金」

2025/08/29 21:21

富邦悍將先發投手魔力藍亂流掉分。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手魔力藍亂流掉分。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將今天以2：7輸給統一獅，苦吞5連敗，同時也是本季第61敗，確定本季全年度勝率不到5成，連續6年戰績「借金（敗場多於勝場）」寫下聯盟36年來史上第一次。

富邦從2017年入主職棒，總計9年只有2019年突破5成勝率，其他球季「借金（敗場多於勝場）」度過，包括2022年最低的勝率3成97，而今年全年度至今戰績33勝61敗，勝率只有3成51，朝向球團史最低邁進。

過去只有1993-97年的俊國隊（含興農時期）、2004年至2008年中信鯨曾連續5季年度戰績借金，富邦今晚超越這2隊，成為史上第1支連續6季勝率不到5成的隊伍。

★富邦悍將歷年勝率

2017 4成07

2018 4成50

2019 5成34

2020 4成54

2021 4成66

2022 3成97

2023 4成17

2024 4成45

*2025 3成51

備註：＊賽季尚未結束

統一獅胡金龍敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手魔力藍。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手魔力藍。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中