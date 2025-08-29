中職》慘！36年史上第1次 富邦悍將確定連續6年「借金」

富邦悍將先發投手魔力藍亂流掉分。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將今天以2：7輸給統一獅，苦吞5連敗，同時也是本季第61敗，確定本季全年度勝率不到5成，連續6年戰績「借金（敗場多於勝場）」寫下聯盟36年來史上第一次。

富邦從2017年入主職棒，總計9年只有2019年突破5成勝率，其他球季「借金（敗場多於勝場）」度過，包括2022年最低的勝率3成97，而今年全年度至今戰績33勝61敗，勝率只有3成51，朝向球團史最低邁進。

過去只有1993-97年的俊國隊（含興農時期）、2004年至2008年中信鯨曾連續5季年度戰績借金，富邦今晚超越這2隊，成為史上第1支連續6季勝率不到5成的隊伍。

★富邦悍將歷年勝率

2017 4成07

2018 4成50

2019 5成34

2020 4成54

2021 4成66

2022 3成97

2023 4成17

2024 4成45

*2025 3成51

備註：＊賽季尚未結束

統一獅胡金龍敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手魔力藍。（記者陳志曲攝）

