體育 籃球 PLG

PLG》林子洧改名林洺威和領航猿續約 葛拉漢也續留

2025/08/29 20:01

林洺威「2+1」複數年合約續留領航猿。（桃園領航猿提供）林洺威「2+1」複數年合約續留領航猿。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園璞園領航猿今宣布與洋將葛拉漢（Treveon Graham）以及本土好手林洺威（原名林子洧）續約，前者簽訂一年合約，後者簽下「2+1」複數年合約，最後一年為球隊選擇權。

「桃園葛格」葛拉漢自2023-24賽季加入球隊，穩定的表現與敬業的職業態度，帶給團隊無限能量， 2024-25賽季PLG總冠軍賽場均可以攻下15.9分、5.1籃板、1.6抄截，屢次在關鍵時刻挺身而出，成功幫助球隊拿下隊史首冠。

能夠重返球隊再戰新賽季，葛拉漢說：「領航猿是我重新找回對籃球熱情的地方，過去兩季我們歷經各種失利，也創下屬於我們的榮耀時刻，我們一家人都非常享受這裡的生活，也感受到大家對我們的熱情，非常高興新賽季能夠與大家繼續再戰，實踐我們未完成的目標。」

職業生涯即將邁入第4個賽季，林洺威逐年穩定成長，建立起成熟的職業心態，也漸漸獲得更多上場時間，這次與球隊簽下複數年合約，除了展現球團對他的肯定，更期盼他能夠在未來幾年有突破性發展，林洺威說：「很感謝球團給我機會，從我進入職業以來就一直待在領航猿，這幾年自己在各方面都有很大收穫，期待接下來幾年能夠繼續進步，我也會更積極投入訓練，證明自己的價值。」

副領隊暨球團發言人陳信安表示：「葛拉漢從前兩季就加入球隊，在攻守上扮演相當重要的角色，期待倚重他的領導特質，帶領我們在新賽季持續突破佳績；洺威是個非常努力的球員，經過前幾季的洗禮，對自己越來越有自信，也可以勝任教練賦予他的工作，目前還不是他的最佳狀態，相信他的刻苦訓練的成果會反映球場上。」

領航猿休賽季積極留下奪冠班底，鞏固原有陣容，新賽季將帶著更成熟的團隊默契，持續迎戰亞洲列強。

領航猿和葛拉漢續約。（桃園領航猿提供）領航猿和葛拉漢續約。（桃園領航猿提供）

