羽球世錦賽》連4屆奪牌！山口茜拍落中國韓悅闖4強 獎牌數創紀錄

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本名將山口茜今晚在2025年世界羽球錦標賽女單8強賽，不留情面以21：5、21：19打敗世界排名第3的韓悅，終結對戰2連敗，也確定連4屆有獎牌進帳，同時也追平女單最多獎牌紀錄。

世界排名第5的山口茜曾於2021、2022年締造2連霸，如今再度晉級4強，同樣也是保底有銅牌。值得一提的是，山口茜再加上2018年銅牌，生涯在世錦賽累積5面獎牌，追平印度名將辛度、中國張寧，並居女單之最。

山口茜生涯9次碰韓悅，坐擁6勝3敗的優勢，但韓悅在去年底年終總決賽、今年5月馬來西亞大師賽皆以直落二戰勝山口茜。不過，山口茜近期狀態提升，尤其首局更是一波連得13分的超狂攻勢，並不留情面僅給韓悅拿到5分，快意先下一城。

韓悅在第2局以11：6進入技術暫停，但山口茜暫停後就迎頭趕上，雙方來到19：19平手，山口茜也連得2分，將晉級門票收入口袋。

山口茜上次奪冠已經是去年11月熊本大師賽，本季雖有6場BWF巡迴賽挺進4強，但都無緣躋身決賽，這次將努力突破，爭取本季首張決賽門票。

