NBA》湯斯：父親是尼克隊教練團成員、因緣際會成為NBA球星

NBA紐約尼克隊球星湯斯拜訪桃園市長張善政，張善政贈送吉祥物阿桃、園哥。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕NBA紐約尼克隊球星湯斯（Karl-Anthony Towns）今至桃園市政府桃園市長張善政，面對桃園高中、大成國中籃球員提問怎麼會走上NBA球員這條路；湯斯表示，因自己的父親是尼克隊教練團成員，因此接觸籃球、喜歡籃球，也一圓父親的籃球夢，至於32號也是因為父親的緣故。

被問到如何成為NBA球員時，湯斯表示，要熱愛自己選擇的事情，堅持下去，更不要設限，他說自己雖然是中鋒，也認真練習三分球，他說，要享受在健身房、訓練的時間，努力接受訓練才是成功的祕訣。

請繼續往下閱讀...

湯斯也分享，自己的獨創的步法，是師法2名傳奇名將，並融會貫通加入自己的原創；面對挫折，也要體認挫折是非常正常、也是好事，這代表自己很在意這件事情，面對挫折的方式不是找藉口、抱怨，而是從中找到要改進方法，再把這些東西轉化為動力，付出更多時間在健身房、訓練，進而達到最終目標。

NBA紐約尼克隊球星湯斯拜訪桃園市長張善政，並與市府團隊合影。（記者謝武雄攝）

2025桃園珍珠海岸國際音樂節於今日起至31日在竹圍漁港舉行，今年最大特色是邀請NBA球星來台，其中湯斯將參加音樂季活動，下午5點拜會張善政，張善政除贈送吉祥物阿桃、園哥外，還有蜂蜜蛋糕，湯斯也親簽籃球回贈，現場也開放桃園高中、大成國中籃球隊提問。

張善政說，湯斯這幾天行程滿檔，將參與「Kawhi Leonard 亞洲巡迴桃園站」、球星表演賽外，也會出席珍珠海岸國際音樂節及走訪大溪老街等。

NBA紐約尼克隊球星湯斯拜訪桃園市長張善政，張善政贈送吉祥物阿桃、園哥。（記者謝武雄攝）

NBA紐約尼克隊球星湯斯拜訪桃園市長張善政，Towns將籃球簽名後送給張善政。（記者謝武雄攝）

NBA紐約尼克隊球星湯斯拜訪桃園市長張善政，Towns將籃球簽名後送給張善政。（記者謝武雄攝）



NBA紐約尼克隊球星湯斯拜訪桃園市長張善政，會後與桃園高中籃球隊員合影。（記者謝武雄攝）

NBA紐約尼克隊球星湯斯拜訪桃園市長張善政，會後與大成國中籃球隊員合影。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法