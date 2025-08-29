晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》富邦投手被敲17安慘吞5連敗 布雷克隊史洋投紀錄M6

2025/08/29 21:21

統一獅先發投手布雷克完成投球任務。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克完成投球任務。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅布雷克今天在831洋將大限繳出6.2局掉2分好投，加上林安可單場4安大爆發，率隊全場17安轟炸，終場以7：2賞富邦悍將5連敗，布雷克奪下生涯第50勝，成為隊史洋投第3人。

獅隊在3局下突破魔力藍，林泓弦、陳傑憲雙安攻佔一三壘，林佳緯滾地球送回1分，林安可再補上1分打點的適時安打，單局攻下2分。

4局下攻勢再起，林祖傑敲安再靠短打上二壘，雖然富邦游擊手林澤彬接起林泓弦的滾地球成功殺三壘，但魔力藍被陳傑憲、林佳緯，單局再掉1分；5局下，林安可、胡金龍連續安打再送回1分。富邦先發投手魔力藍95球僅能吃5局，被狂敲9支安打，失掉4分，吞下本季第9敗。

富邦從26日對台鋼首局得分後，連續23局無得分，7局上才對獅隊先發投手布雷克吹起反攻號角，申皓瑋敲安上壘，高捷一棒長打，獅隊從外野回傳一度有機會刺殺申皓瑋，但捕手林岱安沒算好彈跳，球滾到後面，富邦拿到得來不易的1分，加上董子恩適時安打，單局攻下2分，避免追平連續26局無得分的球團史最長紀錄。

在831洋將大限前的最後一場先發，布雷克合計6.2局被敲6支安打，有5次三振，失掉2分僅1分自責，成為隊史第3位達陣生涯50勝的洋投，僅次於王漢56勝、柏格53勝。

獅隊在7局下反攻，林安可、胡金龍和林祖傑再敲3支安打，再添1分保險；8局下林安可再補上2分打點的三壘安打，單場4安狂灌3分打點，最終交給鍾允華關門成功，賞給富邦5連敗，也宣告富邦本季全年度勝率不到5成，連續6年借金（敗場多於勝場）史上第一隊。

統一獅林安可敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）統一獅林安可敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）

統一獅林佳緯敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）統一獅林佳緯敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手魔力藍。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手魔力藍。（記者陳志曲攝）

富邦悍將游霆崴接替投球。（記者陳志曲攝）富邦悍將游霆崴接替投球。（記者陳志曲攝）

