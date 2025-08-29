羽球世錦賽》瓦達妮打敗辛度闖4強 終結印尼女單10年獎牌荒

印尼好手瓦達妮。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第9的印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani）今晚在2025年世界羽球錦標賽女單8強賽，以21：14、13：21、21：16打敗女單史上最多獎牌紀錄保持人印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），生涯首度挺進4強，確定至少獎牌，她也激動落淚！

瓦達妮在去年台北公開賽就曾打敗過戴資穎，也讓她逐漸打出名氣，最後也收下亞軍佳績，接著也於南韓大師賽搶下首座超級300等級冠軍，不過她今年BWF巡迴賽就沒有太亮眼成績，普遍都在8強止步。

瓦達妮這次世錦賽把握機會連戰皆捷，也成為2015年法內特里（Linda Weni Fanetri）後，首位奪牌的印尼女單選手，幫助印尼終結10年獎牌荒，確定贏球後趴在地上激動不已，她4強則要對上手握2面女單金牌的日本名將山口茜。

30歲辛度女單世界排名曾高居第2，生涯世錦賽戰績輝煌，包括2019年摘金，共累積1金、2銀、2銅，5面獎牌與中國張寧、日本山口茜並列女單歷史第1，可惜她此仗決勝局後段失誤多，最終與獎牌失之交臂，無緣寫下歷史新頁。

印度名將辛度。（美聯社）

