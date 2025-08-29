日職》「宇宙軟」新四本柱！4先發單季10勝 創相隔60年超狂紀錄

軟銀鷹先發投手上澤直之。（圖取自軟銀官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹先發投手上澤直之今天交出6局失1分好投，幫助軟銀以3比1擊敗千葉羅德。上澤直之收下本季第10勝，這也是軟銀隊史自2005年以來，再度有4名先發投手交出單季10勝的壯舉。

上澤直之此戰主投6局用107球，僅被敲4安，賞6次三振、丟3次保送，僅被敲一支高飛犧牲打而失掉1分，賽後防禦率為3.01。上澤直之本季先發18場有1場完投，戰績10勝6敗，這也是上澤自2021年日本火腿時期後，再度交出單季10勝成績。

請繼續往下閱讀...

軟銀今年的先發輪值，左投大關友久以11勝居太平洋聯盟第二多，當家強投有原航平、軟銀王牌莫伊尼洛（Livan Moinelo）、上澤直之各有10勝。這是自2005年的「四本柱」杉內俊哉、齋藤和巳、和田毅、新垣渚之後，再度有4名單季至少10勝的先發投手。

根據《日刊體育》指出，軟銀鷹在8月份就達成4名先發單季至少10勝的表現，這是自軟銀隊史1965年以來，相隔60年再度出現的罕見紀錄。

軟銀前身南海鷹隊在1965年8月份就達成4人單季10勝壯舉的成員，當年有皆川睦雄（該年14勝）、林俊彥（後改名為林俊宏，該年17勝）、史坦卡（Joe Stanka，該年14勝）、新山彰忠（該年11勝）。

軟銀以70勝42敗4和居太平洋聯盟龍頭，領先洋聯第二的日本火腿有1場勝差。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法