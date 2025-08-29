登峰造極排球》華僑大逆轉豐商爭冠 表演公益賽週六登場

華僑高中林立瑋（左）成為贏球功臣。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025登峰造極青年排球邀請賽倒數第二天，台北體育館戰況持續激烈，華僑高中和豐原高商一路激戰到第5局，華僑克服5：10落後，終以18：16完成驚天大逆轉，週六將和屏榮高中爭奪冠軍。

前4局華僑與豐商僵持不下，以25：13、25：17、16：25、20：25打成局數2：2平手，華僑雖然先下兩局，但第3局起遭到豐商反撲，戰線被拖進決勝局，還一度落後5分。不過接下來豐商接發球失誤，讓華僑重振旗鼓，先追成12：12，更兩度化解賽末點，最終林立瑋挺身而出，除了霸氣殺球取得聽牌，更祭出再見攔網，幫助球隊在驚濤駭浪中出線。

華僑隊長黃品諺坦言，領先兩局時，只想趕快打完，不料舉球員受傷，球隊也受影響，氣勢起不來，「我就跟大家說，我扛！」還好拚防守反擊奏效，沒讓煮熟的鴨子飛了。除了學校之間的精彩對抗，台北鯨華隊和公益明星隊將於週六中午12時交手，明星隊由錢薇娟擔任領隊，管理為田依甯，球員有許得寪、坂本宗華、潘君侖、吳霏、比利、正義、于成炘、彭小刀、林家佑、無尊、林輝瑝、漢之。

