體壇》高中體總推運動外交 遠赴智利簽署合作備忘錄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國高中體育總會遠赴南美智利首都聖地牙哥，與當地天主教大學競技俱樂部（CDUC）簽署合作備忘錄（MOU），希望透過運動外交，讓雙方未來在學校體育的國際交流增添更多合作機會。

智利天主教大學競技俱樂部是智利在國際學校運動總會（ISF）會員代表組織，此次在我國駐智利代表劉聿綺、CDUC會長烏雷霍拉（Francisco Urrejola）等貴賓見證下，由高中體總秘書長朱彩鳳及CDUC總經理雷塔馬爾（Jaime Retamal）共同代表簽署，這也是CDUC首度與亞洲國家簽合作備忘錄，意義非凡。高中體總特別感謝劉聿綺協助，訪問拜會期間獲得許多智利當地夥伴認同與支持，積極協助宣傳各項賽事及理念，使CDUC更加了解台灣及高中體總辦理的各項中學生運動賽事，增加國際曝光度。

高中體總與CDUC長期於ISF相關國際賽事及會議中建立良好關係，雙方共同期望透過這次簽署儀式，強化彼此合作關係，將來無論在賽事切磋，或者賽場外的文化體驗，都能夠於國際中學生體育事務基礎上穩定交流，這對雙方學校體育發展來說，也將是重要里程碑。

