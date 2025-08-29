中職》「是要再精進的時候了」 餅總給布雷克的建言

統一獅先發投手布雷克拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕在831洋將大限前的最後先發，布雷克對富邦悍將繳出6.2局掉2分好投，成為統一獅隊史第3位奪下50勝的洋投，讓獅隊總教練林岳平對洋將抉擇有點傷腦筋。

布雷克前4局繳出無安打，雖然在5至7局起被富邦敲出6支安打，最終將失分控制在2分，拿下8月首勝，想在教練團取捨洋將前力挽狂瀾。總教練林岳平認為，布雷克對富邦投得較順手，好球率也比較高，但4局後的球會慢慢被對手掌握，教練團還要討論最後名單。

今年布雷克陸續打破王漢的隊史洋投最多局數和奪三振紀錄，生涯50勝都貢獻給餅總，外帶2020年的奇蹟1冠，早已是獅隊史的經典洋將，只是今年成績每況愈下，無論防禦率4.13、9敗都是獅洋投最差，被視為最有可能遭割捨的選項。

餅總表示，布雷克在他執教這幾年是很穩定的先發投手，今年沒有說很不好，只是在一個聯盟待久了，「可能是在要精進的時候了。」

獅隊要看完明晚奧德銳的表現，才會做出最後決定。談到布雷克831前的最後先發是否有加分，餅總僅說，抉擇過程也會考慮未來的戰況，「這很困難，教練團要好好思考。」

